14 человек умерло от коронавируса в Петербурге за последние сутки

К ИВЛ подключен 41 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки 26 ноября в Петербурге от коронавируса умерло 14 человек. При этом на лечении в стационарах находятся 1605 пациентов - из них к ИВЛ подключены 41. Выздороветь за этот же время успели 547 петербуржцев.

- Для больных с коронавирусом в городе развернуто 1843 койки в 8 стационарах. За сутки туда поступило 72 пациента, 194 выписались. На амбулаторном лечении находится больше 3 тысяч человек, - сообщили в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга.

При этом в городе работает 161 пункт вакцинации от коронавируса. За сутки в них привилось 2 450 человек, из них один ребенок. Запас вакцин в городе рассчитан еще больше чем на 483 тысячи доз. Ревакцинацию 26 ноября прошли 2 628 человек