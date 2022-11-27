Губернатор Петербурга передал танковому батальону «Аврора» автомобили УАЗ и лекарства

Бойцам передали дополнительное снаряжение в виде автомобилей УАЗ, лекарств и инструментов ФОТО: пресс-служба губернатора Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с председателем ЗакСа Александром Бельским посетили расположение танкового батальона «Аврора». Бойцам они передали дополнительное снаряжение в виде автомобилей УАЗ, лекарств и инструментов. Все это было куплено на средства благотворительного фонда «Победа». Батальон был сформирован для участия в спецоперации.

- Заверил бойцов, что город делает все возможное для обеспечения надёжного тыла. Помощь семьям мобилизованных – на особом личном контроле. Ежедневно уделяю время для общения с родственниками мобилизованных на своей странице ВКонтакте, - отметил Александр Беглов.

Губернатор также заверил, что у каждой семьи мобилизованного появился куратор. Кураторами стали опытные работники социальных служб. Это, по его словам, помогает оперативно решать возникающие проблемы и оказывать поддержку.