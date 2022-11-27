Пьяный петербуржец угнал машину у курьера, врезавшись в три припаркованные рядом машины

Горе-водителя задержали сотрудники ДПС Фото: Олег ЗОЛОТО

Пьяный петербуржец ночью 26 ноября угнал машину у курьера, решившего ему помочь. Гражданин Узбекистана ехал на очередной заказ, когда увидел стоящего на перекрестке замерзающего пешехода. Сжалился - пустил погреться в салон и предложил подвезти после доставки заказа.

- Приехав к дому клиента, курьер заглушил машину и вышел. Пассажир оттаял и решил, что может сам доехать до своего дома - даже на чужом авто, даже без прав, - сообщают в городском паблике "Дорожный инспектор".

Далеко уехать у горе-пассажира не получилось, помешали припаркованные рядом машины - он врезался сразу в три. Мужчину задержали инспекторы ДПС. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.