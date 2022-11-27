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НовостиОбщество27 ноября 2022 13:36

Полосу КАД перекроют у развязки с Парашютной улицей из-за ремонта до 1 декабря

Ограничения начнут действовать с 28 ноября
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
На данном участке дороги по три полосы в каждом направлении ФОТО: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-запад"

На данном участке дороги по три полосы в каждом направлении ФОТО: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-запад"

Автомобильную полосу внешнего кольца КАД перекроют на 12 километре - в районе развязки с Парашютной улицей - на время ремонта с 28 ноября по 1 декабря. Там будут идти работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-запад".

- Работы будут выполняться в месте примыкания построенного (нового) съезда к основному ходу КАД. Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация, - пояснили в пресс-службе.

На данном участке дороги по три полосы в каждом направлении. Вся информация об ограничениях, необходимая автомобилистам, будет выведена на табло.