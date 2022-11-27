Пропавшую 14-летнюю школьницу вторые сутки ищут в Петербурге

Девушка пропала 25 ноября ФОТО: vk.com/lizaalert_piter

В Петербурге вторые сутки ищут пропавшую школьницу Анастасию Теплинскую. 14-летняя белокурая девушка пропала 25 ноября. Об этом сообщили в местном поисковом отряде "Лиза Алерт".

- Рост девушки 164 сантиметра, телосложение нормальное, волосы русые, глаза серо-голубые, - сказано в ориентировке на поиск.

Также там сказано, что на момент исчезновения школьница была одета в сиреневый пуховик, белую толстовку с капюшоном, фиолетовые брюки, черные ботинки и черную шапку. С собой у девушки был черный рюкзак. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Насти, просят позвонить по номеру поисковикам- 8 (999) 206-02-42. Также волонтеры просят помощи у добровольцев, готовых посодействовать в поисках ребенка.

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