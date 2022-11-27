Александр Беглов и Ирина Винер наградили победительниц российских и международных соревнований по художественной гимнастике в Петербурге

Во время награждения губернатор поздравил всех с Днем матери ФОТО: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

В воскресенье, 27 ноября, в Петербурге наградили победительниц российских и международных соревнований по художественной гимнастике - «Кубка России» и «Финала Кубка Сильнейших». Награды спортсменкам вручили губернатор города Александр Беглов и главный тренер сборной России Ирина Винер.

- Сегодня не только большой спортивный праздник, но и праздник матери. Хочу поздравить всех матерей и, прежде всего, тех, чьи сыновья защищают Родину. Низкий им поклон, а нашим воинам - удачи и возвращения с победой, - отметил на церемонии награждения Александр Беглов.

В соревнованиях приняли участие 350 гимнасток из России, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Киргизии и Сирии. От Санкт-Петербурга выступали 6 спортсменок. Одна из них Лала Краменко - девушка завоевала 4 золотые медали. Обладательниц двух серебряных наград стала петербурженка Мария Борисова.

В рамках церемонии награждения также прошел гала-концерт Надежды Бабкиной и Московского государственного академического театра «Русская песня», посвященный Дню матери.