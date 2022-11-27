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НовостиОбщество27 ноября 2022 18:23

Песцы из зоофермы в Ленобласти «предсказали» снежную зиму

Гадать хищники соглашаются только в обмен на мясо
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
В шутку хозяева зверьков устроили праздничное гадание ФОТО: vk.com/club142483975

В шутку хозяева зверьков устроили праздничное гадание ФОТО: vk.com/club142483975

Песцы из зоофермы «Приют Белоснежки» в Ленобласти «предсказали» снежную зиму. Так в шутливой манере хозяева приюта решили устроить зверькам праздник - импровизированный День песца, а заодно и публику в соцсетях поразвлекать.

- День песца - праздник новый, оригинальный. Будем считать, что песец у нас не полный, как многие думают, а песец молодой. Поэтому проведем его радостно, вместе с нашими песцами, а также, как результат этого мероприятия сегодня мы скажем, какая зима будет. Песец молодой, пушистый и красивый, так что зима будет мягкой, снежной и классически русской, - рассказали они на видео, которое выложили в соцсетях.

Сами песцы в подтверждение лишь помахали пушистыми хвостиками, растаскивая но норкам принесенное хозяевами лакомство. Уж кто-кто, а они-то этой зимой точно не замерзнут, не зря же весь год блестящую шубку отращивали.