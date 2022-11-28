Тело девушки нашли завернутым в пленку в ее квартире. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 28 ноября 2022 года и напоминает о самых заметных событиях прошлых суток. Главным из них стало задержание 41-летнего мигранта, которого подозревают в убийстве 27-летней девушки - хозяйки квартиры, в которой мужчина проводил ремонт.

Молодая красавица пропала вечером 23 ноября, после того как уехала проверить ход работ. Вскоре труп девушки нашли в той самой квартире среди строительного мусора. Убийца задушил жертву проволокой, а потом завернул в пленку. Задержать подозреваемого удалось 27 ноября в одном из хостелов на Московском проспекте.

Также минувшее воскресенье отметилось грандиозной дракой футболистов «Зенита» и «Спартака», вспыхнувшей после матча в Кубке России. «Зенит», к слову», выиграл по пенальти.

Но было и хорошее: на той же игре, еще до драки, успела пожениться влюбленная пара. Сами новобрачные пошутили, что к ним пришли 50 тысяч гостей.

А уволенная со скандалом экс-директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба дала свое первое большое интервью.