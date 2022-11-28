В ГИБДД предупредили водителей Петербурга и Ленобласти о пробках из-за снега

Водителей предупреждают о снеге и гололеде на дорогах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В региональном управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти предупреждают водителей об опасности на дорогах. В понедельник, 28 ноября, ожидается снег и гололед, что может привести к пробкам и ДТП.

- В некоторых районах Петербурга и Ленинградской области идет снег. Это увеличивает вероятность возникновения заторов на дорогах. Водителям следует выбирать скорость исходя из погодных условий, соблюдать дистанцию, исключать резкие маневры и торможения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Водителям и пешеходам напоминают, что зимой на скользком асфальте тормозной путь машины увеличивается в три раза.

Синоптики также сообщают о снеге и голоде в городе и области. Осадки пройдут местами, а температура днем составит -2...-4 градуса.