Кровать выгорела в трехкомнатной квартире на севере Петербурга

Горевшую кровать тушили на проспекте Энгельса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утренний пожар нарушил размеренную жизнь на севере Петербурга. На проспекте Энгельса в многоэтажке вспыхнула трехкомнатная квартира. А точнее, кровать в одной из комнат «трешки». На помощь пришлось звать спасателей.

- 28 ноября в 07:22 поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Энгельса, дом 128. В трехкомнатной отдельной квартире обгорели постельные принадлежности, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

На прибытие к месту ЧП и борьбу с огнем у спасателей ушло всего 20 минут. В 07:42 пожар был ликвидирован. Сейчас работы на месте возгорания завершены, причины инцидента устанавливают дознаватели. Одна из вероятных - курение в постели. Данные о пострадавших не поступали.