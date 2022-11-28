Периферия антициклона принесет потепление и снег в Петербург 28 ноября

Небольшой снег и до 4 градусов мороза обещают в Петербурге в понедельник. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Потепление придет в Петербург после целой недели морозов. Уже днем в понедельник погода станет более мягкой, а термометры покажут всего около -3 градусов, что близко к климатической норме. Причиной станет край антициклона, оказывающий влияние на город.

- Сегодня Северная столица окажется под влиянием западной периферии антициклона. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода. Местами пройдет слабый снег, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем в Петербурге температура воздуха составит от -2 до -4 градусов, по Ленинградской области в зависимости от района будет -1…-6. Ветер юго-восточный умеренный. Давление останется очень высоким - 777 мм ртутного столба. В течение дня оно будет расти.

Во вторник температурный фон сохранится, а осадков скорее всего не будет.