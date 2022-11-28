Пропавшую 15-летнюю школьницу неделю ищут в Петербурге

В Петербурге неделю ищут пропавшую школьницу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция и волонтеры уже неделю ищут пропавшую в Петербурге 15-летнюю школьницу. Девочка шла из дома еще 21 ноября, но до настоящего момента так и не вернулась. Ориентировка с приметами опубликована в группе ВКонтакте поискового отряда «Лиза Алерт Питер».

- Рост 165 сантиметров, плотного телосложения. Волосы светло-русые, глаза зеленые. Была одета в серое пальто, черные брюки и черные ботинки. С собой у пропавшей была черная сумка, - говорится в описании примет.

Районов, или примерных мест, где может находиться девушка, поисковики не указывают. Всех, кто может сообщить достоверную информацию, которая поможет в розыске пропавшей, просят звонить на горячую линию отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52 или на экстренный номер 112.

Напомним, что это второй подобный случай за последнее время. Сейчас в Петербурге также ищут 14 летнюю школьницу, пропавшую трое суток назад.