Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 ноября 2022 6:38

Ноябрь оказался в Петербурге холоднее нормы

Итоги месяца подвел главный синоптик города
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В середине ноября в Петербург резко пришла зима.

В середине ноября в Петербург резко пришла зима.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Неоднозначным и переменчивым оказался нынешний ноябрь в Петербурге. Начало месяца было экстремально теплым по меркам поздней осени. Тогда было побито несколько температурных рекордов и казалось, что характер погоды уже не изменится. Но после 14 числа в город пришли морозы.

- График наглядно показывает переход от экстремальной теплой погоды к очень холодной. Погода, пришедшая в третьей декаде, все изменила и принесла в наш регион зиму, - сообщает в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В итоге ноябрь оказался холоднее обычного и положенного по норме. Оставшиеся до конца месяца два дня уже не изменят итоговых результатов. Тем более, что резкого потепления синоптики не обещают. До начала декабря температура в городе составит -2...-4 градуса. А с четверга снова начнет «морозить».

Во второй половине месяца резко пришла зима. Фото: t.me/kammeteo

Во второй половине месяца резко пришла зима. Фото: t.me/kammeteo