Ноябрь оказался в Петербурге холоднее нормы

В середине ноября в Петербург резко пришла зима. Фото: Артем КИЛЬКИН

Неоднозначным и переменчивым оказался нынешний ноябрь в Петербурге. Начало месяца было экстремально теплым по меркам поздней осени. Тогда было побито несколько температурных рекордов и казалось, что характер погоды уже не изменится. Но после 14 числа в город пришли морозы.

- График наглядно показывает переход от экстремальной теплой погоды к очень холодной. Погода, пришедшая в третьей декаде, все изменила и принесла в наш регион зиму, - сообщает в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В итоге ноябрь оказался холоднее обычного и положенного по норме. Оставшиеся до конца месяца два дня уже не изменят итоговых результатов. Тем более, что резкого потепления синоптики не обещают. До начала декабря температура в городе составит -2...-4 градуса. А с четверга снова начнет «морозить».