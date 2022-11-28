Второй состав «Балтиец» начнет ходить по красной ветке метро Петербурга с 28 ноября

Второй "Балтиец" выйдет на линию 28 ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй состав «Балтиец» начнет курсировать по красной линии петербургского метрополитена уже с нынешнего понедельника. Запуск поезда пройдет 28 ноября в обычном режиме, без торжественных речей и перерезания ленточек.

- Да, сегодня второй состав «Балтиец» выйдет на линию. Это произойдет в рабочем режиме, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе подземки.

А до конца нынешнего года на Кировско-Выборгскую линию, как официально именуется красная ветка, планируют запустить еще два «Балтийца». Они уже поступили в метрополитен, прошли приемку и сейчас находятся на испытаниях. Но точных сроков в метрополитене пока не называют.

Напомним, что первый «Балтиец», спроектированный именно под красную ветку, начал курсировать с 19 ноября. Тогда пуск поезда прошел в торжественной обстановке.