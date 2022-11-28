Заболеваемость детей ОРВИ выросла в Петербурге на 32% за неделю

В Петербурге за неделю на треть выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге всего за неделю практически на треть выросла заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) среди детей. Точнее - школьников в возрасте 7-14 лет.

- В Санкт-Петербурге прирост заболеваемости по сравнению с предшествующей неделей отмечается у детей 7–14 лет — на 32,4%, - пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

Всего было зафиксировано 9429 случаев заболевания. Данные по детям младше семи лет е приводятся, однако читатели «КП-Петербург», у которых дети ходят в садики, также отмечают сокращение количества воспитанников в группах.

- Многие болеют, сидят дома с простудой по три-четыре дня, чтобы справку потом не брать и снова в группу выходят.