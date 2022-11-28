СК предъявил обвинение мигранту, убившему 27-летнюю петербурженку у нее в квартире

Подозреваемому в убийстве 27-летней красавицы предъявлено обвинение. Фото: СОЦСЕТИ

Следователи петербургского управления СК предъявили обвинение 41-летнему мигранту, которого подозревают в жестоком убийстве 27-летней девушки. Рабочий делал ремонт в квартире красавицы. Там же и произошла расправа.

- По версии следствия, 24 ноября в квартире одного из домов по Студенческой улице, во время внезапной ссоры, по поводу проводимого им ремонта, жестоко избил строительным инструментом 27-летнюю хозяйку квартиры, после чего задушил ее руками, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Тело женщины мужчина спрятал в мешок (по другим данным, завернул в пленку) и оставил среди груды строительного мусора.

Труп нашли родственники девушки, обеспокоенные пропажей близкого человека. После этого полиция начала искать подозреваемого и нашла его в одном из хостелов на Московском проспекте. Сейчас 41-летний гражданин Киргизии находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время ему изберут меру пресечения до суда.

По статье «убийство» мигранту грозит до 15 лет лишения свободы.