Подруга угнала машину знакомой и угодила в ДТП в Сланцах

В Сланцах женщина угнала машину своей подруги и попала в аварию. Фото: Артем КИЛЬКИН

40-летняя жительница Сланцев угнала машину своей подруги и угодила в ДТП. Как пишет online47.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, все произошло в воскресенье, 27 ноября. Утром подруга попросила у знакомой ключи от автомобиля «Лифан» под предлогом, что она оставила там свои вещи и хочет их забрать. Вот только вместо этого она зачем-то решила прокатиться. Хозяйка «Лифана» искала «ласточку» в течение всего дня, а потом отчаялась и позвонила в полицию.

- Полицейские начали искать машину и в один момент получили сообщение о том, что угнанный «Лифан» попал в аварию на 68-м километре внешнего кольца КАД. За рулем иномарки как раз была знакомая хозяйки, - рассказали в издании.

Добавим, что на угонщицу составили административный протокол за мелкое хулиганство. Ей грозит арест или штраф. Кроме этого полиция собирается возбудить в отношении нее уголовное дело. Пока не сообщается, насколько сильно пострадал автомобиль в ДТП.