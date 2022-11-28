Студентку на BMW будут судить за смертельное ДТП в дачном поселке под Петербургом

Студентку-третьекурсницу будут судить за смертельное ДТП с превышением скорости под Петербургом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи полицейского Главка завершили расследование дела в отношении студентки третьекурсницы, которая в мае этого года на своем BMW насмерть сбила женщину в дачном поселке под Петергофом.

- 21 мая девушка ехала по Школьному переулку. На перекрестке повернула направо на Волхонское шоссе, не справилась с управлением, пересекла полосу встречного движения и выехала на обочину к частному дому, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома она протаранила три припаркованные машины и сбила четверых человек. Это были 72-летняя женщина, двое мужчин 55 и 65 лет, а также 17-летний подросток - хозяева дома и приехавшие к ним гости. Мужчины и парень получили травмы, но выжили, а пенсионерка погибла на месте аварии.

Позднее студентка пыталась объяснить произошедшее неисправностью машины, но экспертиза показала, что иномарка была исправна. А причиной могла стать скорость - в поворот девушка входила на 80 километрах в час.

За смертельное ДТП предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.