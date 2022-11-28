Новую шестиполосную магистраль построят на юге Петербурга

Улицу Морской Пехоты дотянут до перспективного продолжения Брестского бульвара (вариант трассировки). Фото: Яндекс.Карты.

Новая шестиполосная магистраль появится в южной части Петербурга. На рабочем совещании по развитию улично-дорожной сети был одобрен проект строительства продолжения улицы Морской Пехоты от проспекта Маршала Жукова до перспективного продолжения Брестского бульвара.

- Это район активной застройки. Новая улица улучшит транспортную ситуацию на юго-западе, - заявил на совещании губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Протяженность участка дороги составит 1 километр 870 метров. Кроме трассы по три полосы в каждую сторону, проектом предусмотрено создание велодорожки, а также обустройство тротуаров и остановок общественного транспорта.

Частично строительство профинансирует инвестор, возводящий жилье в этом районе.