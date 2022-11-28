Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто28 ноября 2022 12:01

Новую шестиполосную магистраль построят на юге Петербурга

Продолжение улицы Морской Пехоты протянут от проспекта Маршала Жукова до Брестского бульвара
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Улицу Морской Пехоты дотянут до перспективного продолжения Брестского бульвара (вариант трассировки). Фото: Яндекс.Карты.

Улицу Морской Пехоты дотянут до перспективного продолжения Брестского бульвара (вариант трассировки). Фото: Яндекс.Карты.

Новая шестиполосная магистраль появится в южной части Петербурга. На рабочем совещании по развитию улично-дорожной сети был одобрен проект строительства продолжения улицы Морской Пехоты от проспекта Маршала Жукова до перспективного продолжения Брестского бульвара.

- Это район активной застройки. Новая улица улучшит транспортную ситуацию на юго-западе, - заявил на совещании губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Протяженность участка дороги составит 1 километр 870 метров. Кроме трассы по три полосы в каждую сторону, проектом предусмотрено создание велодорожки, а также обустройство тротуаров и остановок общественного транспорта.

Частично строительство профинансирует инвестор, возводящий жилье в этом районе.