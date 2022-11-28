Количество кафе и шаверм сократилось в Петербурге почти на 40%

В Петербурге резко сократилось число кофеен и кафе с шавермой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге резко сократилось количество заведений общепита. По сравнению с мартом, прекратили работу более 20% пекарен, столовых и прочих пирожковых. Причем сильнее всего уменьшилось число именно кофеен, а также шаверм.

- Количество кофеен сократилось на 39,3% (минус 921 объект), а шаверм – на 36,8% (меньше на 713) заведений, - пишет АБН со ссылкой на данные сервиса коммерческой недвижимости KNRU.

Сейчас в Петербурге работают около 1400 кофеен и примерно 1200 кафе-шаверм. Всего же в городе числится 5583 малых объектов общепита без учета кафе и ресторанов. Это на полторы тысячи меньше, чем было в марте.

Многим из заведений пришлось сменить специализацию, чтобы выжить. Удивительно, но на слабеющем рынке лучше всего чувствуют себя пышечные. Их количество даже выросло - с 45 до 63. Прибавилось также число столовых (до 801) и пекарен (2032).