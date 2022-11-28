Дачу Кречева в Сестрорецке и казарму в Кронштадте выставят на торги по программе «Рубль за метр»

Еще несколько исторических зданий сдадут в аренду по программе "Рубль за метр". Фото: gov.spb.ru

Еще несколько исторических зданий Петербурга передадут в аренду инвесторам по программе «Рубль за метр». Она подразумевает, что арендатор платит лишь номинальную плату, но за это восстанавливает находящееся в плачевном состоянии здание.

- Сейчас на торги выставлены: усадьба Львовой, усадьба архитектора Гана в Петергофе, а также бывший военный госпиталь с бассейном и остатками шлюза в Красном Селе, - пишет «Петербургский дневник».

Кроме этого, оператор проекта «Рубль за метр» Агентство по развитию имущественного комплекса Петербурга, готовит документы на аренду ряда жилых домов по улице Урицкого, а также казармы Первого учебного морского экипажа в Кронштадте, ансамбля «Фабричный поселок» в Красном Селе, дома Полевой в Ломоносове и даче Кречева в Сестрорецке.

Напомним, что недавно нового, пусть и временного хозяина обрел особняке Мессонье на Васильевском острове. Там будет создано выставочное пространство силами центра «Севкабель Порт».