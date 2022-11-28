Суд арестовал мигранта, задушившего модель из Петербурга из-за ее недовольства ремонтом

Девушка пришла в квартиру проверить ход работ и пропала ФОТО: соцсети

Приморский районный суд Петербурга арестовал 41-летнего мигранта, задушившего 27-летнюю модель, в квартире которой делал ремонт. Девушка пропала 23 ноября, уже через два дня в ее новую квартиру пришла полиция. Там, в куче строительного мусора, правоохранители нашли тело красавицы. Рабочего тут же объявили в розыск. На его поиски ушло еще два дня - 27 ноября мужчину задержали.

- В тот же день ему было выдвинуто обвинение. Мужчина нанес девушке не менее 5 ударов в голову и сдавил шею руками, лишая возможности дышать. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия. Свою вину мужчина признал, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Возможной причиной нападения могла стать ссора. Красавица якобы была не совсем довольна ходом работ. В это же время ее друзья уверяют, что девушка была не склонна к конфликтам, и убийство могло быть спланировано заранее.

Под стражей мужчина пробудет до 26 января 2023 года. По статье "Убийство" суд может назначить ему до 15 лет лишения свободы.

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