Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 ноября 2022 14:23

Пенсионер из Соснового Бора отдал два миллиона рублей телефонным мошенникам

Злодеи представились работниками Центробанка
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Пенсионер отдал два миллиона рублей мошенникам.

Пенсионер отдал два миллиона рублей мошенникам.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще один случай уже ставшего классическим обмана пенсионеров расследуют полицейские Главка по Петербургу и Ленобласти. На этот раз телефонным мошенникам поверил 80-летний пенсионер из Соснового Бора.

- Незнакомец убедил мужчину, что мошенники якобы пытаются завладеть всеми его средствами и для «безопасности» деньги нужно перевести на специальные счета, - пишет «Мойка 78».

Пенсионер поверил «банкирам» и за несколько раз отправил на указанные реквизиты все свои накопления - более двух миллионов рублей. Лишь через три дня пожилой мужчина понял что его бессовестно обманули, после чего пошел в полицию писать заявление.

В МВД историю выслушали и завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. «Банкиров» ищут. А пожилых людей в очередной раз предупреждают об опасности быть обманутыми и призывают не верить всем подряд.