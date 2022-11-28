Пенсионер из Соснового Бора отдал два миллиона рублей телефонным мошенникам

Пенсионер отдал два миллиона рублей мошенникам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще один случай уже ставшего классическим обмана пенсионеров расследуют полицейские Главка по Петербургу и Ленобласти. На этот раз телефонным мошенникам поверил 80-летний пенсионер из Соснового Бора.

- Незнакомец убедил мужчину, что мошенники якобы пытаются завладеть всеми его средствами и для «безопасности» деньги нужно перевести на специальные счета, - пишет «Мойка 78».

Пенсионер поверил «банкирам» и за несколько раз отправил на указанные реквизиты все свои накопления - более двух миллионов рублей. Лишь через три дня пожилой мужчина понял что его бессовестно обманули, после чего пошел в полицию писать заявление.

В МВД историю выслушали и завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. «Банкиров» ищут. А пожилых людей в очередной раз предупреждают об опасности быть обманутыми и призывают не верить всем подряд.