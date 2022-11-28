Суд Петербурга отпустил мужчину, напавшего с ножом на композитора Колкера

Мужчину отпустили из-под стражи в зале суда Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский районный суд вынес приговор мужчине, который пытался убить композитора Александра Колкера, который известен, потому что писал песни Кобзону. Как стало известно позже, нападавший мужчина был поклонником умершей жены композитора. Он напал на Колкера в феврале этого года.

- Нападавший в лифте пытался ударить потерпевшего ножом в голову, но композитор сопротивлялся, закрывал голову руками. Тогда обвиняемый повалил на пол Колкера и нанес ему не менее двух ударов ножом в область головы. Мужчине был причинен легкий вред здоровью, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд над нападавшим петербуржцем прошел 28 ноября. Мужчина объяснил, что поступил так, потому что считает, что Александр Колкер избивал свою жену Марию Пахоменко, поклонником которой он является. При этом, убивать композитора мужчина не собирался.

Суд назначил подсудимому исправительные работы сроком на 10 месяцев. Но из-за того, что он долгое время находился под стражей, наказание уже считается отбытым. Мужчину отпустили из-под стражи в зале суда.