В Кудрово запущено движение по новому мосту через реку Оккервиль

Движение по новому мосту запущено 28 ноября. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Движение по новому мосту через реку Оккервиль официально запущено в Кудрово. Его торжественное открытие состоялось 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

- Движение по проспекту Строителей от Пражской до Ленинградской улицы через мост над рекой Оккервиль официально запущено, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Свои обязательства перед жителями исполнила компания «Инвестторг». Строители не только установили новый мост. Им пришлось изменить русло реки и провести укрепительные мероприятия.

- Дорога отличная! Теперь стало гораздо проще выезжать из Кудрово: сами проверили, - прокомментировал зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Движение на мосту на проспекте Строителей будет осуществляться по четырем полосам. Ширина проезжей части составляет 14 метров, а ширина полосы – 3,5 метра. Там же появились велодорожки, ширина которых 2,5 метра.