Росгвардейцы задержали наркомана с самодельной бомбой в Пушкине

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото: Олег ЗОЛОТО

Наркомана с самодельной бомбой задержали на Гусарской улице в Пушкине около 11 часов утра 27 ноября. Мужчина объяснил сотрудникам Росгвардии, что сам сделал взрывное устройство для развлечения.

- При себе у мужчины был металлический баллон, обмотанный молярным скотчем. Диаметр баллона – более шести сантиметров, а высота – девять сантиметров. Из него выходит фитиль для поджигания, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Позже специалисты провели экспертизу и выяснили, что это действительно самодельное взрывное устройство. Задержанный рассказал, что оно было сделано еще в 2020 году, и он не помнит, откуда тогда взял взрывчатку.

Мужчину доставили в отдел полиции. Там на него составили протокол из-за потребления наркотиков. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за самодельной бомбы. Задержанный находится в СИЗО.