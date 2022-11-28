Разводку мостов в ночь на 29 ноября отменили в Петербурге

Мосты не будут разводить ночью 29 ноября

В Петербурге подходит к концу сезон разведения мостов. В ночь на вторник, 29 ноября, разводка мостов отменена. Причины такого решения пока не известны, но жителей Северной столицы предупредили заранее, чтобы они могли скорректировать свои планы.

- Обращаем ваше внимание, что в ночь на 29 ноября мосты разведены не будут, - сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Напомним, 25 ноября специалисты проверяли на прочность Биржевой мост, открытие которого состоится 30 ноября. Мост закрыли на капитальный ремонт больше года назад, но теперь работы по реконструкции подошли к концу.

Чтобы убедиться в его безопасности, специалисты пустили на дорогу 12 грузовиков по 25 тонн: они проверили пролетные строения на прочность.