Четыре человека заболели свиным гриппом в Ленобласти

Вакцинация спасет от заражения свиным гриппом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Четыре человека заболели свиным гриппом в Ленинградской области. Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации региона. Сейчас все заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии, и их жизням ничего не угрожает.

- Четырех человек госпитализировали в инфекционные стационары. Там они получают хорошее лечение, в том числе современные противовирусные препараты прямого действия, - сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Жители региона находятся под наблюдением врачей, которые следят за пациентами из-за возможности обострения хронических заболеваний на фоне гриппа.

Также, сотрудники медицинских учреждений напоминают, что обращаться к врачу с первыми симптомами необходимо в первые 48 часов. Чтобы не заболеть, необходимо вакцинироваться от гриппа.