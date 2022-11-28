Более семи миллионов человек посетили Северную столицу за этот год Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более семи миллионов туристов посетили Петербург с начала 2022 года. Несмотря на то, что год еще не закончился, показатели уже выше, чем в прошлом году: в 2021 году Северную столицу посетили чуть больше шести миллионов человек.

- Сейчас, в осенне-зимний сезон, загрузка отелей также высокая. На протяжении всего ноября она составляет не меньше 60%, - написал в своем телеграмм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Он также отметил, что за этот год стали значительно выше траты российских туристов. Одному гостю поездка в Петербург обходится в 44 тысячи рублей, а в прошлом году могла обойтись в 32 тысячи.

Туристы стали чаще покупать билеты в театры, музеи и на выставки. Количество купленных билетов увеличилось на 30%. Стали больше и траты в заведениях общепита. Этот показатель вырос на 26%.