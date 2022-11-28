Человек погиб после ДТП с участием грузовика на Софийской улице в Петербурге

Автомобиль снес столб. Фото: Скриншот из видео

Жуткое ДТП с участием фуры случилось на Софийской улице в Петербурге. Последствия происшествия сняли на видео две девушки, которые проезжали мимо аварии на своем автомобиле. Видео появилось в телеграмм-канале «ДТП и ЧП СПб» вечером 28 ноября.

- Грузовик снес столб на Софийской улице, - сообщается в посте в мессенджере.

На опубликованных кадрах видно, как кабина фуры покосилась после столкновения со столбом. Рядом с огромной машиной лежит тело, накрытое белой тканью. По предположению очевидцев, это труп водителя фуры.

Судя по видео, на место приехали врачи скорой помощи. Причину случившегося выяснят сотрудники правоохранительных органов. О других пострадавших не сообщается.

Напомним, в Петербурге будут судить студентку, которая ехала на своем «БМВ» и сбила несколько человек. В результате ДТП погибла 72-летняя пенсионерка. А среди трех пострадавших – 17-летний подросток.