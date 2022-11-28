284 площадки для раздельного сбора мусора появятся в Приморском районе Петербурга

В некоторых районах города уже появились специальные контейнеры Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург переходит на раздельный сбор мусора. Для этого в городе увеличено количество контейнерных площадок. В некоторых районах уже установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, а следующий на очереди Приморский район: там появится 284 площадки в трех муниципальных округах: «Юнтолово», «Озеро Долгое» и Муниципальный округ №65.

- В Московском районе сейчас реализуется проект двухконтейнерного сбора. Разный мусо складируется отдельно, а дальше его вывозят на разные полигоны. Проект охватывает 22 тысячи человек, - рассказал глава города Александр Беглов в своем радиообращении.

В Калининском и Красногвардейском районах практикуют глубокое разделение мусора на фракции. Бытовые отходы там делятся на бумагу, картон, пластмассу, металл, стекло и смешанные отходы. В пилотном проекте участвуют 66 тысяч человек, которые за полгода собрали более 385 тонн отходов: около 100 тонн пластика, 234 тонны стекла и 51 тонну макулатуры.