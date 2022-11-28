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НовостиОбщество28 ноября 2022 18:35

Общественный совет при губернаторе по поддержке семей мобилизованных создадут в Петербурге

Члены совета будут решать вопросы о поддержке военнослужащих и их родных
Анастасия НУРАДИЛОВА
Александр Беглов встретился с семьями участников СВО. Фото: t.me/a_beglov

Александр Беглов встретился с семьями участников СВО. Фото: t.me/a_beglov

В Петербурге планируется создать общественный совет при губернаторе по поддержке семей мобилизованных. Такое предложение поступило главе города Александру Беглову во время встречи с семьями участников спецоперации.

- В общественный совет войдут члены семей наших бойцов, также необходимо ввести должность советника губернатора по поддержке семей, - написал Александр Беглов в своем телеграмм-канале.

Предполагается, что совет станет коммуникационной площадкой, где будут обсуждаться и решаться вопросы поддержки военнослужащих, а также их родных и близких.

Губернатор отметил, что на встрече было принято решение отправлять в зону проведения спецоперации городские газеты, в которых будут специальные приложения о жизни города, а также отправлять посылки. С инициативой выступили жены мобилизованных из-за того, что их мужья часто находятся без связи.