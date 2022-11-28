Росприроднадзор проверит хозяина пумы, сбежавшей из дома в Ленобласти

Пума сбежала из дома (фото носит иллюстративный характер) Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Росприроднадзора планируют навестить с проверкой владельца пумы, которая недавно сбегала из дома. Дикое животное само по себе гуляло по Всеволожскому району Ленобласти и могло причинить вред людям.

- Животное уже находится у владельца. Но ранее ему уже было объявлено предостережение из-за нарушения требования закона об ответственном обращении с животными, - рассказали в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

Как сообщили в региональном ведомстве, пуму нельзя содержать в условиях неволи, а также отпускать ее гулять самостоятельно. После первого нарушения мужчине предложили принять меры, но этого не сделал.

Напомним, по предварительной информации, после самостоятельной прогулки пумы есть пострадавшие. Она сбежала из частного дома в коттеджном поселке Ленобласти, но вскоре хозяин ее вернул домой.