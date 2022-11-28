Полиция проводит проверку после смертельного ДТП на Софийской улице в Петербурге

Около места аварии столпились люди. Фото: Скриншот из видео

Сотрудники полиции проводят проверку после смертельного ДТП в Пушкинском районе в Петербурге. Происшествие случилось 28 ноября в 18:30. Водитель грузовика «Скания» влетел в линию электропередач на пересечении Софийской улицы и Московского шоссе.

- Водитель грузовика с прицепом не справился с управлением и наехал сначала на разделительную полосу, а потом на линию электропередач, - говорится в сообщении ГУ МЧС Росси по Петербургу и Ленобласти.

В результате происшествия водитель автомобиля скончался на месте от полученных травм. Его личность еще не установлена. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Напомним, последствия происшествия сняли на видео проезжавшие мимо водители. На опубликованных кадрах видно, как покосилась кабина грузовика. Около места аварии столпились люди, на место ДТП также приехали врачи. Сообщается, что водитель снес столб.