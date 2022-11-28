Пропавшую 23-летнюю девушку ищут волонтеры в Петербурге

Волонтеры ищут добровольцев для поиска пропавшей петербурженки. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Петербурге волонтеры ищут пропавшую 23-летнюю девушку. О ее местонахождении ничего не известно с 26 ноября этого года. Ориентировка с фотографией петербурженки 1999 года рождения появилась в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

- В день пропажи на девушке были надеты черная куртка, серый костюм в клетку – жакет и брюки, черные высокие ботинки, - говорится в опубликованной ориентировке, которую рассылают в социальных сетях.

Пропавшая девушка не высокая: 155 сантиметров. Она худощавого телосложения, с черными волосами с ярко-красными прядями и с зелеными глазами. В ориентировке указаны и особые приметы – пирсинг в носу и наличие татуировок. С собой у петербурженки черная сумка.

Сейчас волонтеры «Лизы Алерт» ищут добровольцев, которые готовы отправиться на поиски девушки.