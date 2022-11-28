Небольшой снег и до минус 8 градусов ожидается в Ленобласти 29 ноября

В Ленобласти пройдет небольшой снег Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленинградской области 29 ноября. В регионе пройдет небольшой снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Восточный и юго-восточный ветер подует со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от трех до восьми градусов со знаком минус, а днем от -1 до -6, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такую же погоду 28 ноября прогнозируют в Петербурге. Существенных осадков не предвидится, а скорость ветра достигнет восьми метров в секунду.

- Ночью температура воздуха будет от -4 до -6 градусов, а днем от -2 до -4 градусов, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу.

На дорогах Петербурга и Ленобласти прогнозируют образование гололеда, поэтому спасатели рекомендуют водителям соблюдать дистанцию.