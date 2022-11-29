27-летнюю красавицу жестоко убили из-за ремонта в ее квартире. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 29 ноября 2022 года. Самым заметным событием стал арест 41-летнего мигранта-строителя, обвиняемого в убийстве 27-летней красавицы-модели, в квартире которой он делал ремонт. Причиной расправы стал спор из-за качества и сроков работ. Причем в ход пошел и строительный инструмент.

- По версии следствия, 24 ноября обвиняемый жестоко избил строительным инструментом хозяйку квартиры, после чего задушил ее руками, - сообщала пресс-служба Следственного комитета.

Но не только криминалом жил Петербург в минувшие сутки. В городе начали разрабатывать новые правила парковки во дворах. Автомобилистам нарисуют разметку, где нельзя стоять, чтобы не закрывать проезд для спецтехники и пожарных.

В метро пообещали запустить до Нового года на красную линию четыре состава «Балтиец», второй из которых начал работать накануне. А заодно объяснили причину столпотворения на станции «Проспект ветеранов». Все просто: людей много, а метро мало.

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А редакция «КП-Петербург» желает нашим читателям доброго утра и хорошего дня!