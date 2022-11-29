Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 ноября 2022 5:40

Ларькам в Петербурге найдут новые места

ЗакС рассмотрит инициативу о выделении площадей владельцам торговых объектов, которые пришлось убрать досрочно
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Ларькам будут искать новые места, если съехать пришлось досрочно.

Ларькам будут искать новые места, если съехать пришлось досрочно.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Законодательное собрание Петербурга рассмотрит вопрос о ларьках. Точнее, о предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов (НТО), которые пришлось убрать досрочно, до истечения срока аренды земли.

- Сейчас договоры на размещение НТО заключаются на пять лет через торги. Однако городу может понадобиться земельный участок под прокладку сетей или строительство дороги. Тогда ларек придется убрать, - пишет «Деловой Петербург».

В этом случае хозяину ларька ничего не остается, как снова участвовать в торгах, пытаясь арендовать новое место, а затем за свои деньги перевозить торговый объект туда.

Сейчас эту несправедливость хотят устранить. При досрочном расторжении контракта, город даст предпринимателю право выбрать любой пустующий участок, зарегистрированный в общем перечне, и занять его без торгов.