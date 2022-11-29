Ларькам в Петербурге найдут новые места

Ларькам будут искать новые места, если съехать пришлось досрочно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Законодательное собрание Петербурга рассмотрит вопрос о ларьках. Точнее, о предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов (НТО), которые пришлось убрать досрочно, до истечения срока аренды земли.

- Сейчас договоры на размещение НТО заключаются на пять лет через торги. Однако городу может понадобиться земельный участок под прокладку сетей или строительство дороги. Тогда ларек придется убрать, - пишет «Деловой Петербург».

В этом случае хозяину ларька ничего не остается, как снова участвовать в торгах, пытаясь арендовать новое место, а затем за свои деньги перевозить торговый объект туда.

Сейчас эту несправедливость хотят устранить. При досрочном расторжении контракта, город даст предпринимателю право выбрать любой пустующий участок, зарегистрированный в общем перечне, и занять его без торгов.