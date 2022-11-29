Завершены поиски двух школьниц, без вести пропавших в Петербурге

Двух пропавших школьниц нашли в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге завершились поиски сразу двух школьниц, пропавших без вести несколько дней назад. 14-летнюю девочку искали три дня, а 15-летняя не давала о себе знать больше недели. Розысками обеих занимались полиция и волонтеры.

- Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь, - написали в 17:27 на странице ВКонтакте под ориентировкой о поисках первой школьницы поисковики отряда «Лиза Алерт Питер».

А еще через несколько часов, в 22:00, такая же запись появилась под объявлением о розыске второй девочки.

Где обе гуляли, юные петербурженки будут рассказывать родным и полиции. Волонтеры поискового отряда эту информацию традиционно не разглашают для защиты родных и близких девочек от пересудов и неуместных предположений.

Сейчас главное, что обе живы и находятся с семьями. Совершались ли против девочек противоправные действия, установят сотрудники отдела по делам несовершеннолетних МВД.