Новые поезда разработают для синей ветки метро Петербурга

Новые поезда будут как "Балтиец", но немного другие. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые составы вскоре получит синяя ветка Петербургского метрополитена. Поезда будут созданы на основе вагонов «Балтиец», начавших выходить на красную ветку, но окажутся не точно такими же. И разница будет не только в цвете.

- «Балтийцы» закупались исключительно на Линию!. На Линию 2 у нас отдельное техническое задание пишется. Они (составы - прим.ред.) будут немного отличаться, так планируем, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе метрополитена.

Чем конкретно будут отличаться поезда, станет известно после оформления техзадания в официальный документ.

Напомним, что по планам Смольного, за 10 лет, до 2031 года, метрополитен получит 950 вагонов модели «Балтиец» в исполнениях для каждой линии подземки. Поставка 304 вагонов намечена на 2022-2025 годы, 462 вагона поступят в период с 2026-го по2030-й, а еще 184 вагона - в 2030-2031 годах.

Напомним, что первые два восьмивагонных состава «Балтиец» уже курсируют по красной ветке, а до конца года их будет четыре.