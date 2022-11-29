Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 ноября 2022 6:45

Новые поезда разработают для синей ветки метро Петербурга

Из создадут на основе «Балтийца»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Новые поезда будут как "Балтиец", но немного другие.

Новые поезда будут как "Балтиец", но немного другие.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые составы вскоре получит синяя ветка Петербургского метрополитена. Поезда будут созданы на основе вагонов «Балтиец», начавших выходить на красную ветку, но окажутся не точно такими же. И разница будет не только в цвете.

- «Балтийцы» закупались исключительно на Линию!. На Линию 2 у нас отдельное техническое задание пишется. Они (составы - прим.ред.) будут немного отличаться, так планируем, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе метрополитена.

Чем конкретно будут отличаться поезда, станет известно после оформления техзадания в официальный документ.

Напомним, что по планам Смольного, за 10 лет, до 2031 года, метрополитен получит 950 вагонов модели «Балтиец» в исполнениях для каждой линии подземки. Поставка 304 вагонов намечена на 2022-2025 годы, 462 вагона поступят в период с 2026-го по2030-й, а еще 184 вагона - в 2030-2031 годах.

Напомним, что первые два восьмивагонных состава «Балтиец» уже курсируют по красной ветке, а до конца года их будет четыре.