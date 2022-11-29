В Кудрово водитель «Лады» сбил курьера доставки и уехал

В Кудрово "Лада " сбила курьера доставки. Фото: vk.com/spb_today

В Кудрово белая «Лада Гранта» снесла курьера доставки, ехавшего на велосипеде. Водитель машины вышел посмотреть, что произошло, а потом прыгнул за руль и дал по газам. Видео инцидента, произошедшего вечером 28 ноября, поделились местные жители.

- В 19:30 в Кудрово белый автомобиль сбил курьера и уехал, - уточняют очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На снятом видео заметно, как к лежащему на тротуаре курьеру подбегают прохожие, потом подходят водитель и пассажиры «Лады». Далее слышны крики, потом фраза, что надо уезжать, и легковушка с проворотом колес срывается с места ДТП.

А через некоторое время в кадре появляются врачи скорой помощи, которые уносят пострадавшего курьера на носилках. Чем закончилась история и вызывал ли на место ДТП кто-то полицию, очевидцы на уточняют.