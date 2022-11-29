Полиция задержала почтальона и двух мужчин за ограбление пенсионерки в Ленобласти

Полиция Ленобласти задержала троицу, ограбившую пенсионерку / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Ленинградской области задержала почтальона и двух мужчин, который ограбили пенсионерку в ее же квартире. Заявление в МВД от 67-летней жительницы поселка Дубровка поступило 27 ноября 2022 года. Она рассказала, что трое неизвестных вскрыли дверь в ее квартиру и угрожали ножом. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Жительница дома на улице Щурова сообщила, что в 17:30 часов сломав замок входной двери, в квартиру заявительницы вошли двое неизвестных мужчин и женщина. Один из мужчин угрожая ножом потребовал у пенсионерки деньги, а женщина в это время зашла в комнату и похитила 12 тысяч рублей, - сообщили в полиции.

В тот же день сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнюю женщину, которая работает почтальоном, а также ее 43-летнего сожителя. На следующий день был задержан третий участник ограбления - 42-летний ранее судимый мужчина.

Все сейчас находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело.