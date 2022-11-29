Петербурженка заплатила 800 тысяч рублей мошеннице за поступление сына в вуз

Жительница Купчино заплатила мошеннице 800 000 рублей за поступление сына в ВУЗ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге женщина попала на мошенницу, пытаясь зачислить сына в вуз. Мать отдала незнакомке 800 тысяч рублей, но поступления ребенка в университет не добилась. Об этом 29 ноября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В полицию Фрунзенского района обратилась 44-летняя петербурженка, которая потребовала привлечь к отвественности малознакомую женщину. Мошенница убедила заявительницу, что у нее есть знакомые в одном из вузов и может обеспечить поступление сына заботливой матери в учебное заведение. Цена вопроса - 800 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Женщина согласилась и заплатила мошеннице. Но оказалось, что знакомая не хлопотала за мальчика, и имя сына петербурженки даже не был внесено в списки абитуриентов.

Полиция возбудила уголовное дело. Вскоре сотрудники МВД задержали ранее судимую 33-летнюю женщину. Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанной.