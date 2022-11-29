19-летнего парня задержали за обман пенсионерки в Петербурге

19-летнего парня задержали по подозрению в обмане пенсионерки. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Долговязого и пухлого парня в очках задержали в Петербурге за обман пенсионерки. Полицейские уверены, что молодой человек работал курьерам у мошенников, которые нагревают руки на доверчивых стариков. В этот раз парень забирал 100 тысяч рублей у 85-летней женщины, которую убедили, что ее дочь якобы попала в ДТП.

- 28 ноября в полицию Фрунзенского района обратилась пенсионерка с заявлением, что ей позвонила неизвестная, представилась дочерью и сообщила, что является виновником ДТП и для непривлечения ее к уголовной ответственности убедила передать курьеру 100 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

И пока следователи заводили уголовное дело о мошенничестве, другие искали подозреваемых. Уже через час после визита старушки, на Дунайском проспекте был задержан подозреваемый. Сейчас молодой человек находится в отделе полиции, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.