Две плантации конопли обнаружили в таунхаусах на севере Петербурга

Полиция накрыла две фермы с коноплей в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция накрыла две плантации конопли. Фермы расположились в таунхаусах в Выборгском районе города. Одна в Парголовском переулке, вторая - на Озерковском проспекте. Об этом 29 ноября 2022 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Здесь же полицейские задержали и самих "фермеров", которые собирали урожай: двоих 32-летних ранее судимых жителей Братска. Выяснилось, что мужчины специально приехали летом в Петербург для организации нелегального производства и для этой цели взяли в долгосрочную аренду дорогостоящие таунхаусы, - сообщили в полиции.

Во время обысков было обнаружено более 100 кустов конопли, уже собранный урожай весом более 6 килограммов. Помимо этого на фермах хранилось порядка 1 килограмма синтетического наркотика, который мужчины продавали через закладки.

По факту возбуждено уголовное дело. Фермеры находятся под стражей. Полицейские выясняют, как мужчины собирались сбывать наркотики.