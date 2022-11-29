Суррогатное материнство могут включить в программу ОМС в Петербурге

Суррогатное материнство может войти в программу ОМС. Фото: Артем КИЛЬКИН

Услугу суррогатного материнства могут включить в полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в Петербурге. Это вопрос был поднят на заседании правительства в Смольном, посвященного как раз городской системе ОМС.

- Сейчас в Госдуме активно обсуждается законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранце в России. В программе смогут участвовать только граждане РФ. С учетом этой позиции, сможет ли быть включено суррогатное материнство в полис ОМС в Петербурге, - спросил в ходе заседания депутат Госдумы Михаил Романов.

Глава петербургского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на это ответил, что в нынешнем бюджете такие траты не заложены.

- Надо обязательно в предусмотреть в будущем, в резерве средства на это есть, - отреагировал губернатор Александр Беглов.

Напомним, что согласно законопроекту, который прошел первое чтение и ожидается к принятию уже в декабре, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только состоящие в браке россияне, или одинокая гражданка РФ, которая не может родить ребенка сама. Стать сурмамой также сможет только гражданка России. А иностранцам суррогатное материнство в России запретят.