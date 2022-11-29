Храм в честь снятия блокады Ленинграда построят в Петербурге

В Петербурге построят храм, посвященный снятию блокады Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге собираются построить храм, посвященный снятию блокады Ленинграда. Церковь планируется разместить на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка. Одним из инициаторов создания такого места стал председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин, сообщает 29 ноября 2022 года газета "Петербургский дневник".

- Церковь будет посвящена 80-летию снятия блокады, и я очень надеюсь, что в канун знаковой для города даты на месте будущего строительства уже будет установлен закладной камень, - отметил Мейксин.

На данный момент идет работа по согласованию эскиза храма. Храм планируется назвать в честь Святой Нины. День христианской просветительницы Грузии отмечается 27 января. Тогда же и была снята блокада с Ленинграда.

Место для церкви также выбрано не случайно. В этом районе есть блокадное захоронение.