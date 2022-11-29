Более 1,3 тонны некачественной рыбной продукции изъяли из магазинов Петербурга за год

Более 1,3 тонны некачественной рыбы изъяли из магазинов Петербурга с начала года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге с начала года было изъято из оборота в магазинах более 1,3 тонны некачественной рыбной продукции. Об этом 29 ноября 2022 года сообщили в управлении городского Роспотребнадзора. Всего за 9 месяцев исследовано более 2,4 тысяч проб рыбы.

- Несоответствие установленным требованиям по микробиологическим показателям выявлено в 4 процентах исследованных проб. Удельный вес проб, не соответствующих нормативным требованиям по санитарно-химическим и паразитологическим показателям составляет менее 1 процента, - рассказали в ведомстве.

Во время проверок были выявлены нарушения в условии хранения и сроках годности рыбной продукции, отсутствие маркировочных ярлыков изготовителей. Некоторые продукты реализовывались с нарушением требований технического регламента.

По выявленным нарушениям специалисты привлекли виновных лиц к административной отвественности. Проверки Роспотребнадзора продолжаются.