В МВД рассказали, как погиб человек в ДТП с грузовиком на Софийской улице в Петербурге

Водитель фуры погиб после ДТП со столбом на Софийской улице. Фото: СОЦСЕТИ

В петербургском управлении МВД рассказали подробности смертельного ДТП с участием грузовика, которое произошло вечером понедельника на Софийской улице. Жертвой аварии стал сам водитель улетевшей с дороги фуры.

- 28 ноября 2022 года в 18 часов 30 минут на пересечении Софийской улицы и Московского шоссе водитель грузовика «Скания» с прицепом не справился с управлением и совершил наезд на разделительный барьер и столб линии электропередач, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

От сильного удара шофер грузовика погиб на месте. Его тело из кабины извлекали уже сотрудники МЧС. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагедии, а также личность водителя. Начата доследственная проверка.