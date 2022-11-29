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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 10:34

В МВД рассказали, как погиб человек в ДТП с грузовиком на Софийской улице в Петербурге

Водитель фуры погиб, врезавшись в столб на Софийской улице в Петербурге
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Водитель фуры погиб после ДТП со столбом на Софийской улице.

Водитель фуры погиб после ДТП со столбом на Софийской улице.

Фото: СОЦСЕТИ

В петербургском управлении МВД рассказали подробности смертельного ДТП с участием грузовика, которое произошло вечером понедельника на Софийской улице. Жертвой аварии стал сам водитель улетевшей с дороги фуры.

- 28 ноября 2022 года в 18 часов 30 минут на пересечении Софийской улицы и Московского шоссе водитель грузовика «Скания» с прицепом не справился с управлением и совершил наезд на разделительный барьер и столб линии электропередач, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

От сильного удара шофер грузовика погиб на месте. Его тело из кабины извлекали уже сотрудники МЧС. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагедии, а также личность водителя. Начата доследственная проверка.