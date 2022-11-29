Разводка мостов завершится в Петербурге 30 ноября

30 ноября в Петербурге завершается навигационный период 2022 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сезон разводных мостов в Санкт-Петербурге подходит к концу. 30 ноября 2022 года завершится навигационный период, который длился с 10 апреля. Теперь горожанам не надо будет следить за временем и бояться не попасть домой из-за мостов до апреля следующего года. Об этом сообщили в компании "Мостотрест".

- За это время "Мостотрест" около 2 тысяч разводок петербургских мостов. Количество проведенных по Неве судов – 1,6 тысяч, - рассказали в компании.

Самое большое количество разводок пришлось на июль - 310 раз. Это связано с празднованием Дня ВФМ. Чаще всего за время навигации в городе разводили Дворцовый и Благовещенский мосты - 398 раз.

Также за этот сезон специалисты провели ремонт на 19 мостах. Это Армашевский мост, Ушаковский, Индустриальный, а также Невский путепровод, Октябрьский путепровод и многие другие.